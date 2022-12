Exploitation du pétrole et du gaz: le plaidoyer du député Samba Dang

Il faut faire la promotion mais surtout travailler à développer le mix énergétique. Il en est de même pour les énergies renouvelables surtout dans le monde rural. C'est l'avis du parlementaire Samba Dang. Pendant sa prise de parole en plénière pour l'examen du budget du ministère du Pétrole et des Energies, il a indiqué que si le Sénégal réussi ce pari, le pétrole et le gaz peuvent servir à la commercialisation et apporter une grande contribution dans l'économie du pays ...