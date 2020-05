Expulsion de la famille Pouye : Des archives décisives pour relancer le dossier

L'expulsion de la famille Pouye est loin de connaitre son épilogue. En effet, une nouvelle page s'ouvre suite à la découverte capitale du certificat administratif du vieux Gorgui Pouye par Me Djibril War. Avocat, député à l’Assemblée nationale, Me War compte porter le combat.Pour éclaircir les zones d'ombre, à savoir où et comment cet Expert Administrateur judiciaire près les Cours et Tribunaux, a obtenu ce sésame, Seneweb est allé à sa rencontre. Dans cette vidéo, il est revenu sur les contours de ce conflit qui date de plus d'une décennie entre la famille Pouye et celle de Pape Ndiaga Niang.A signaler que la rédaction de Seneweb a tenté de contacter le sieur Niang, en vain.