Face2Face : Regardez l’accrochage entre Balla Gaye 2 et Bombardier

Gaston Productions a profité de sa journée du 4 Avril avec le combat Eume Sène vs Lac de Guiers 2, pour organiser le Face à Face entre Balla Gaye 2 et Bombardier.Les deux lutteurs présents à l’Arène Nationale pour cette formalité ont chauffé le stade et on a senti une forte tension entre eux qui se sont défiés tout au long. Ce combat revanche s’annonce.