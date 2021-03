Facilité « Investissements pour l’emploi » au Sénégal : Le premier appel à propositions de projets lancé

Le premier appel à propositions de projet voit le jour au Sénégal. Lancé officiellement par Son Excellence Stephan Röken, ambassadeur d’Allemagne au Sénégal, en marge d’une conférence de presse tenue ce jeudi 25 mars 2021, à Dakar, ce programme de la facilité « Investissements pour l’emploi », en tant que mécanisme d’investissement pour l’emploi, octroie des subventions « compétitives » pour cofinancer des projets publics ou privés dans ses huit pays partenaires en Afrique, dont le Sénégal. La rencontre a également noté la présence du directeur du bureau de la KFW au Sénégal, Karl Von Klitzing, entre autres.





« Créer des emplois, former et améliorer les conditions de travail »





La facilité fait partie de l’Initiative spéciale formation et emploi du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BM2). L’Initiative spéciale, qui opère sous la marque « Invest for Jobs », a pour objectif de « créer des emplois et places de formation de qualité ainsi que d’améliorer les conditions de travail dans des pays partenaires en Afrique ».

En effet, selon le point focal de la facilité IEF, Libasse Seck, la facilité a pour ambition de « stimuler le marché du travail sénégalais, en apportant aux porteurs de projets un soutien financier et technique en vue de booster l’économie, de générer des emplois stables et d’encourager la formation continue ».





Quatre types de projets sont concernés





Libasse Seck renseigne que le premier appel à propositions de projets au Sénégal concerne quatre types de projets, à savoir : des projets d’infrastructure publique pour la création d’emplois (sans but lucratif) et dont la subvention peut aller jusqu’à 90% des coûts ; des projets de service commun pour la création d’emplois (sans but lucratif) et dont la subvention peut atteindre jusqu’à 75% des coûts); des projets à but lucratif encourageant la création directe d’emplois ayant un impact plus large qui ne se limite pas aux porteurs de projets et dont la subvention peut aller jusqu’à 50% des coûts) ; et enfin, des projets à but lucratif pour la création directe d’emplois par les porteurs de projets avec une subvention pouvant aller jusqu’à 25% des coûts).





Les subventions vont de 1 à 10 millions d’euros par projet





Il ajoute que les subventions proposées vont de 1 à 10 millions d’euros par projet. Il s’agit, d’un cofinancement de projet, avec des apports propres de la part des candidats. Et la partie cofinancée est corrélative au projet choisi.





Un délai d’un mois pour pour postuler





Les soumissionnaires potentiels ont un mois ferme (du 25 mars au 26 avril à 17h00 mn), délai de rigueur, pour déposer en ligne leurs notes conceptuelles. Ainsi, les entités et structures intéressées, qu’elles soient publiques ou privées, peuvent se mettre en consortium afin de « soumettre des notes conceptuelles de qualité ».





En cas de questions, ils peuvent consulter la section FAQ : https://invest-for-jobs.com/ fr/ife-faq qui est dédiée à cet effet. Ou envoyer un email à : cfp-ife.senegal@invest-for- jobs.com .





20 millions d’euros dégagés pour cette année





Initiative spéciale formation et création d’emploi (IEF) est un programme d’investissement pour l’emploi de la coopération allemande. La mise en œuvre de sa première phase est prévue pour 5 ans. Chaque année, il y aura un appel à projets pour permettre aux porteurs de projets de soumissionner. Et pour cette année 2021, une enveloppe de 20 millions d’euros a été dégagée.