Fallou Benjamin - Ritambalé

Fallou Ndiaye Benjamin le frère et claviste de wally Seck sort un vidéo musicale très hot pour sa première sortie.Dans un contexte marqué par le différend entre Wally Seck et Sidy ajouté à cela le dernier titre polémique de Tarba Mbaye Benjamin prend le contre pied des artistes en sortant un titre qui parle de paix et de bonne humeur.Pour rappel Benjamin Fallou ndiaye est celui qui est derrière les derniers tubes de Wally Seck "daf may dal " "désolé " "symphonie " "yon wi " ou encore "wakhtane wi " des tubes qu’il a arrangé avec des mains de maître pour le bonheur de Wally seck et son grand public.