Fatou Mbaye Sylla, Directrice des établissements de Santé : « On va mettre en place un système pour évaluer les Directeurs d’hôpitaux»

En marge de la réunion de coordination de la Direction générale des établissements de santé élargie aux Directeurs d'Etablissements, Fatou Mbaye Sylla est revenue sur les interpellations du ministre de la santé et de l’Action sociale pour améliorer les conditions de prises en charge des maladies. “On va mettre le focus sur ce qui s’est passé dernièrement. On va par la même occasion évaluer les installations des infrastructures et essayer de mettre en place un système pour évaluer les directeurs des établissements » a informé la directrice des établissements de santé.





La question de la sécurité, de l’environnement et de la qualité des soins, l’environnement , des équipements sera aussi discuté pendant cet atelier de deux jours avec l’ensemble des directeurs d’établissements de santé. “La question de l’accueil, de l’orientation, surtout en ce qui concerne les urgences est aussi à revoir parce que c’est une complainte qui revient toujours. D’ailleurs, le Plan Stratégique National d’Amélioration des Urgences a été lancé dernièrement et on va changer de paradigme”, a indiqué Fatou Mbaye Sylla.