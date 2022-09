Fatoumata Tampi menace : "Je suis de l'Apr, mais s'ils ne libèrent pas Kaliphone, je vais révéler tous les..."

L'affaire Kaliphone Sall, l'ancien insulteur du président Macky Sall, prend de plus en plus de l'ampleur. En effet, sa "sœur" Fatoumata Ndiaye Tampi est entrée dans la danse, en haussant le ton.





"Je suis de l'Apr, mais je ne vais pas accepter que l'on fasse de Kaliphone l'agneau du sacrifice. S'il ne le libèrent pas, je vais parler et je vais révéler pas mal de secrets. Ils savent très bien de quoi je parle. Je vais parler et ils n'auront qu'à m'enfermer comme ils l'on fait avec Kaliphone, mais je ne tairai pas cette injustice. Que Kaliphone soit sacrifié, je dis non", tonne-t-elle.





Selon la dame, Kaliphone ne mérite pas d'être emprisonné, alors son accusatrice circule librement. "Tous les deux ont porté plainte ; tous les deux disposent d'un certificat médical avec Itt. Donc, tous les deux devraient être enfermés ou libérés", déclare-t-elle.