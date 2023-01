FESNAC : « Reflet de ma plume » ou le voyage de vers de Ballé Thiobane

La célébration de la culture sous toutes ses formes. Tel pourrait être le slogan de cette 11e édition du Festival National des Arts et Culture (FESNAC). Parmi les nombreuses activités au menu de cette semaine de fête à Kaffrine, un village du festival a été dressé pour permettre aux artisans locaux, notamment des femmes, d’étaler leurs produits. Se baladant entre ses stands, Seneweb a découvert un écrivain répondant au nom de Ballé Thiobane et auteur du recueil de poésie intitulé « Reflet de la plume ». Amoureux des mots sur tous les plans, il est, par ailleurs, premier vainqueur régional du concours de Slam de Kaffrine. Dans cet entretien, Thiobane revient sur son ouvrage qui sortira sous peu.









Vous êtes présent dans ce village, érigé dans le cadre du FESNAC, afin de présenter votre livre « reflet de ma plume ». De quoi est-il question dans cet ouvrage ?





Cet ouvrage est un recueil de poèmes intitulé REFLET DE MA PLUME qu'on a écrit en s'inspirant de la vie et de la réalité, et le nom du recueil est une leçon de vie une inspiration profonde : REFLET comme chose qui reproduit les traits principaux de quelque chose, de quelqu'un, ce qui veut dire je reflète ma plume et ma plume me reflète. Mais aussi REFLET comme : Résilience, Élégance, Force, Liberté, Efficience, Ténacité. Il s’agit de 7 éléments primordiaux dont un individu a besoin pour mieux vivre et avancer. J’aborde plusieurs thèmes dans cet ouvrage. Je parle parle de la société, de nos guides, de la femme, de la vie, de l'amour, de la paix et de la liberté





Parmi les thèmes que vous abordez, la paix est aussi présente. A un an de l’élection présidentielle dans un contexte assez tendu, tentez-vous aussi de décrisper la situation ?





Je parle de la paix parce que c'est aussi la chose sans laquelle il n'y a point de tranquillité et l'être humain et toutes les autres créatures ont besoin de cette tranquillité pour avoir une vie paisible. Ainsi en tant que poète, on se doit de faire appel à cette paix comme je l'ai écrit dans les premiers vers du poème intitulé Paix : "Boisson suave au goût de quiétude, nous te voulons éternelle avec ta belle attitude. Paix, Oh vent de tranquillité. Souffle sur nos villes. Oh tissu velouté, adoucis nos mains molles et habiles. Paix"





Quels sont vos objectifs durant cette semaine du FESNAC ?





Pour cette semaine FESNAC en tant que poète/ slameur, je participe à la compétition régionale de la meilleure œuvre littéraire de Kaffrine avec mon recueil que j'ai écrit mais qui n'est pas encore édité. Donc j'ai voulu saisir cette occasion pour gagner en visibilité, mais aussi créer de nouvelles relations avec des personnes ressources et aussi trouver un éditeur.





Vous êtes aussi champion régional de slam poésie de Kaffrine. D’où vous vient cet amour pour les mots ?





En tant que premier champion régional de slam/poésie de Kaffrine, je peux dire que mon amour pour les mots me vient de mon cher père, qui était écrivain mais n'a jamais publié un livre. Quand j'étais encore petit, j'aimais beaucoup lire ses écrits et de là, est né mon amour de l'écriture. Au fil des années, je me suis intéressé à la prise de parole en public. Ce qui a fini par me pousser à faire du slam depuis 2ans et Al hamdoulillah me voilà champion régional.





De nos jours, pensez-vous que les messages d’apaisement véhiculés dans la poésie et le slam peuvent avoir l’effet escompté ?