FIARA 2023 : le coordonnateur du PUMA rend visite aux femmes transformatrices des zones frontalières

Dans le cadre de sa politique de promotion économique locale, le coordonnateur du Programme d’Urgence de Modernisation des Axes et Territoires frontaliers (PUMA), a effectué une visite à la Fiara Dakar 2023. Dans ce moment d’échange avec les membres de la plate-forme des groupements de femmes des zones frontalières, Moussa Sow est revenu sur l’apport de son entité dans la formation de ces femmes transformatrices de produits locaux.









« Grâce à des protocoles d'accord signés avec la DER (Délégation à l'Entrepreneuriat Rapide) et le PUMA, des femmes résidant dans les 10 zones frontalières du pays ont bénéficié de financements pour leurs projets. Ces initiatives ont permis de créer des emplois locaux et de développer l'économie locale dans des zones parfois enclavées. Les femmes ont également bénéficié de formations destinées à promouvoir les produits locaux et les initiatives entrepreneuriales dans les régions », informe-t-il.





Selon lui, à travers ce programme lancé il y a six ans, le Président Macky Sall vise à aider les Sénégalais à exploiter les ressources naturelles locales et à développer l'économie locale.A cet effet, beaucoup de femmes ont pu participer à la Fiara pendant trois années consécutives et ont également été en contact avec d'autres entrepreneurs du sud, du nord et centre.





Au-delà de la formation, du suivi et des financements, le Programme d’Urgence de Modernisation des Axes et Territoires frontaliers (PUMA), souhaite également doter les zones enclavées d'infrastructures sociales de base pour améliorer les conditions de vie et de travail des habitants.





Ainsi, les initiatives lancées par le Puma et la DER ont permis à de nombreuses personnes, qui n'avaient jamais pu bénéficier de financements, d'accéder à ces ressources pour réaliser leurs projets entrepreneuriaux. Des périmètres maraîchers ont ainsi été créés et des activités telles que l'élevage ou la transformation de produits locaux ont été encouragées.