Financement aux commerçants de Dakar : 200 millions remis aux marchés de Rufisque et Keur Massar

La ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire poursuit son Programme d’accompagnement des marchés de la région de Dakar. Après les départements de Pikine et Guédiawaye, Mme Zahra Iyane Thiam Diop s’est rendue, ce vendredi 1er juillet 2022, à Rufisque et Keur Massar. Ce, pour remettre des financements aux commerçants en activité des différents marchés de ces deux départements.









100 millions pour les commerçants des différents marchés de Rufisque





Ainsi, à Rufisque, qui a été la première étape, Mme le ministre a remis une enveloppe de 100 millions de francs Cfa aux commerçants des 18 marchés. Il s’agit, entre autres, du marché Tivaouane peulh (10 millions), marché Niague (10 millions), Rufisque Ouest (10 millions), marché Rufisque poisson (10 millions), marché centre Diamniadio (10 millions), marché Sébikotane (10 millions), marché Sébikotane 2 (4 millions), marché Bargny (10 millions), marché Sangalkam-Ndiakhirate (3 millions), marché Sangalkam sérère (2 millions), marché Bambilor (5 millions), marché Keur Ndiaye Lo (2 millions), marché Gorom 1 (2 millions), marché Darou Thioub (3 millions) et marché Niakourab (4 millions).





Ici, la cérémonie de remise symbolique des attestations de financements s’est tenue au jardin public de la ville de Rufisque. Et c’est la mutuelle FECOP qui a été retenue pour disposer du montant.





100 millions remis aux commerçants des 17 marchés de Keur Massar





Le département de Keur Massar a également obtenu le même montant. Ici, les 100 millions ont été répartis entre 17 marchés, selon la taille et le nombre de bénéficiaires, à savoir : marché Aïnoumady, marché Asecna 1 (8 millions), marché Asecna 2 (7 millions), marché unité 4 (5 millions), marché unité 13 (5 millions), marché unité 21 (7 millions), marché unité 22 (5 millions), marché Malika montagne (5 millions), marché Djimbo (6 millions), marché Boune (5 millions), marché Fatou Doumbya (7 millions), marché Diamalaye (5 millions), marché Serigne Fallou (7 millions), marché Mame Diarra (3 millions), marché cité gendarmerie (2 millions), entre autres.





A Keur Massar, c’est la Mutuelle d’épargne et de crédit de l’Unacois qui a été retenue comme partenaire. Ainsi, les 100 millions seront mis à sa disposition. Et la remise symbolique a eu lieu au marché Aïnoumady, non loin de la MEC Unacois.





Un taux de 6% et une durée de remboursement de 12 mois





Ces financements sans accord ni garantie et ni frais de dossiers, sont accordés à un taux d’intérêt global de 6% avec un prêt plafond et une durée de remboursement de 12 mois du crédit dont 2 de différé. Ils ont été remis aux délégués de marché et entrent dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’appui aux commerçants de la région de Dakar. Il s’agit ici, des acteurs de l’Economie sociale et solidaire, secteur auquel le Chef de l’Etat accorde, selon la ministre, « une attention particulière ». Constitués pour l’essentiel de femmes et de jeunes répartis à travers plus d’une centaine de marchés à l’échelle de la région de Dakar, ces acteurs, à en croire Mme Zahra Iyane Thiam Diop, « éprouvent encore des difficultés pour accéder pleinement » aux financements. D’où la nécessité, pour elle, de diversifier les ressources de refinancement en interne comme externe afin d’amoindrir les difficultés des micro-entreprises à bénéficier de crédit et contribuer positivement à la croissance du pays.





1 milliard dégagé pour mettre en œuvre le programme





C’est dans cette optique, ajoute-t-elle, que le président de la République, Macky Sall, dans le cadre de sa politique d’inclusion financière et sociale, a mis à la disposition des acteurs de l'Économie sociale et solidaire une enveloppe initiale d’un milliard de francs Cfa pour la mise en œuvre dudit programme. Lequel, selon la ministre de la Microfinance, constitue « une réponse de plus à la question de l’accès au financement des commerçants mais surtout de l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes ».





Mise en place d’une loi d’orientation au profit des acteurs





Au-delà de l’accès aux financements, Zahra Iyane Thiam Diop estime que la formalisation et la structuration des acteurs restent des gages de réussite de l’entrepreneuriat du secteur, surtout dit informel. D’où la mise en place de la loi d’orientation relative à l’Economie sociale et solidaire qui, pour elle, confère des dispositions « favorables » pour les acteurs formalisés ou non. Il s’agit, notamment de mesures douanières, fiscales mais surtout de protection sociale « appropriée » dont les études sont en cours.





A ce titre, la ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire a exhorté les commerçants bénéficiaires à s’approprier le modèle de l’entrepreneuriat de l’Economie sociale et solidaire qui bénéficiera « très rapidement » du lancement de la plateforme numérique dénommée « Sen Label Ess Cii la bokk ». Cette dernière, selon elle, permettra, au-delà de l’identification des acteurs de l'Économie sociale et solidaire, de les former, encadrer et évaluer avec eux le besoin technique ou financier afin de permettre une meilleure prise en charge de leurs préoccupations.





Elle a également exhorté les commerçants bénéficiaires à respecter les délais de remboursement pour non seulement permettre de doubler ou tripler la mise l’année prochaine mais aussi permettre à d’autres d’en bénéficier.





Les bénéficiaires recensés par les délégués de marché sur la base de critères