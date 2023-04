FOGARISE et PAAICE : le FONGIP s’allie avec la FBNBank dans le cadre de deux conventions

Le FONGIP s’allie avec la FBNBank dans le cadre de deux conventions

Le FONGIP et la FBNBank ont signé, ce mercredi 26 avril, deux conventions dans le cadre du FOGARISE (Fonds de Garantie pour l’Appui à l’Investissement des Sénégalais de l’Extérieur) et du PAAICE (Programme d’Appui à l’Accélération industrielle, à la Compétitivité et à l’Emploi).





C'était à l'issue d'une séance de travail qui a vu Mme l'Administratrice Générale Thérèse Faye Diouf et ses collaborateurs accueillir les équipes de la FBNBANK conduites par leur Administrateur Directeur Général M. Omar Dioum.





Plus de détails sur la vidéo ci-dessous.