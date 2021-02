Fonds d'appui à l'insertion des jeunes ANPEJ/GIZ : Fatick, Kaolack et Diourbel reçoivent leurs lots de matériel

La cérémonie entre dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième phase du fonds d'appui à l'insertion de la population locale et des migrants de retour, initié par le Programme Migration pour le développement de la GIZ en partenariat avec l'Agence Nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes (ANPEJ). In fine, ce sont 40 porteurs de projets qui vont bénéficier de kits d'insertion d'un montant total de 130 millions de francs CFA.

Les premiers bénéficiaires de cette seconde phase ont reçu vendredi dernier, dans l'enceinte de l'ancienne mairie de ville de Fatick, leurs lots de matériel des mains de MM. Abdoulaye Thiam et Abdoulaye Kane , respectivement chef d’antenne de Diourbel et Kaolack venus représenter, M. Tamsir FAYE, Directeur général de l’ANPEJ.







Une innovation dans le financement des projets des jeunes qui consacre un changement de paradigme avec l'option prise de faire des donations en nature en lieu et place de sommes d'argent directement versées aux promoteurs avec les risques de détournement d'objectif que cela implique.





Les 5 premiers bénéficiaires issus des régions de Fatick, Kaolack et Diourbel ont rendu un vibrant hommage au Président de la république, Macky SALL, qui leur a permis d’obtenir ce matériel important grâce au services de l’ANPEJ et ceci sans apport personnel et sans remboursement.





Parmi eux des migrants de retour et des jeunes entrepreneurs locaux qui s'activent dans les domaines de la couture, de l' électromécanique et des services.





Près de 16 millions de fcfa sont ainsi distribués sous forme de subvention aux promoteurs de la région pour leur permettre de renforcer leurs activités et de faire face aux conséquences de la Covid et lutter contre la migration irrégulière.





Les promoteurs sont choisis en toute transparence par un comité de sélection composé par l'anpej et la GIZ sur la base de critères préalablement définis d'un commun accord entre les deux parties.





Un dispositif de suivi a été mis en place avec un consultant en gestion de projets chargé de suivre les bénéficiaires durant une année afin de les accompagner dans le développement de leurs entreprises.





Pour rappel, la première phase du fonds à permis d'appuyer près 45 promoteurs pour un montant total de 145 millions.