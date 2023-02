Formation des acteurs territoriaux : Le Ministère des Collectivités territoriales partage la stratégie nationale 2022-2026 avec les parties prenantes

Un atelier de partage sur l’harmonisation des interventions en matière de formation des acteurs territoriaux s’est tenu ce jeudi 2 février 2023, à Dakar. Cette importante rencontre, qui consacre aussi le lancement du processus d’élaboration du Plan sectoriel intégré de formation du département, a été présidée par le Ministre des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires, M. Mamadou Talla.









« Promouvoir le dialogue et la collaboration concertée entre les différents acteurs »





L’objectif de la rencontre est de promouvoir le dialogue et la collaboration concertée entre les différents acteurs pour une meilleure harmonisation et une rationalisation des interventions dans le cadre de la formation des acteurs territoriaux. Il s’agit plus spécifiquement de partager la stratégie nationale de la formation 2022-2026. La rencontre sera également l’occasion pour la tutelle de partager la stratégie de mise en œuvre de formation du Centre national de la fonction publique locale et de la formation (CNFPLF). « L’atelier qui nous réunit aujourd’hui, participe d’une politique de conduite du changement, qui cadre bien avec les missions du Centre national de la fonction publique locale et de la formation. Conformément au décret 2021-669 du 25 mai 2021 le créant, le centre a pour mission de coordonner et d’appuyer la gestion des ressources humaines territoriales, d’aider à réguler et à assurer des formations de qualité aux élus, agents et autres acteurs territoriaux », a souligné M. Mamadou Talla, dans son discours d’ouverture des travaux.





« Professionnaliser les métiers dans les collectivités territoriales par des formations réellement transformatrices »





Avec la mise en œuvre effective de la fonction publique locale, le ministre soutient qu’«il fallait professionnaliser les métiers dans les collectivités territoriales, définir un statut clair et harmonisé pour les travailleurs, renforcer les compétences des élus, et tout cela, par des formations réellement transformatrices ». Selon lui, la mise en œuvre des politiques de décentralisation et du développement local contribue à l’atteinte des Objectifs de développement durable (Odd). A l’en croire, l’Acte 3 de la décentralisation induit de nouveaux besoins de formation pour les élus locaux et les agents des administrations territoriales appelés à exercer des responsabilités auxquelles ils n’étaient pas toujours préparés. D’où la nécessité de former les acteurs territoriaux pour réussir la décentralisation.





« Des formations harmonisées pour plus d’efficacité et d’efficience »





Toutefois, Mamadou Talla estime que ces formations ne doivent pas se faire en ordre dispersé. « Au contraire, elles gagneraient à être harmonisées pour plus d’efficacité et d’efficience puisqu’elles s’adressent aux mêmes cibles », a-t-il précisé. Avant d’ajouter : « Mais, malgré les acquis importants obtenus dans le domaine de la formation, on constate encore une multitude de programmes de formation et souvent par projet ou programme, ce qui pose le problème de la duplication des interventions ; des formations pas toujours efficaces parce déroulées le plus souvent selon une approche par l’offre, et non à la demande des bénéficiaires ; un dispositif de suivi-évaluation des formations pas toujours systématique ».





Pour l’autorité étatique, le succès de la gouvernance et du développement territorial passe impérativement par « la prise en charge de la formation si l’on veut disposer de ressources humaines de qualité ». Et l’ampleur des enjeux et des défis liés à cette formation des élus et acteurs territoriaux exige de tous les acteurs d’agir en synergie. D’où la tenue de cette rencontre, qui se veut un cadre d'échanges avec les différents acteurs intervenant dans le renforcement des capacités des acteurs territoriaux. Elle donne ainsi l’occasion de partager leurs différentes expériences en matière de stratégies et méthodes de renforcement des capacités des acteurs territoriaux. En effet, la rencontre permettra aux participants d’échanger, de façon inclusive et consensuelle, sur la modalité et les conditions d’harmonisation de leurs interventions.





CNFPLF : un outil pour répondre aux besoins des collectivités territoriales





Le Centre national de la fonction publique locale et de la formation (CNFPLF) est un outil pour répondre aux besoins des collectivités territoriales. Avec comme slogan « apporter une expertise et assurer la formation des acteurs de la décentralisation », il vise à renforcer les capacités des élus et agents des collectivités territoriales, à travers la mise en œuvre de sessions de formation, afin de leur permettre d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour une meilleure prise en charge de leurs missions.