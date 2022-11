Forum International Préventica : GCO livre sa politique de gestion des risques

Dakar accueille la troisième édition du Forum international Preventica. Ce séminaire a pour objectif de réunir, pendant 3 jours (les 8, 9 et 10 novembre) des acteurs institutionnels, des entreprises, des collectivités territoriales pour échanger sur la maîtrise des risques en Afrique. Leader dans le domaine minier au Sénégal, Grande Côte Opération (GCO) est l’un des participants à ce forum. L’entreprise a, au travers d’une conférence, présenté sa politique de gestion des risques en faveur de ses plus de 2000 collaborateurs.



Une feuille de route qui porterait pour le moment entière satisfaction selon Guillaume Kurek, Directeur général de GCO : “Ça fait maintenant plus de 3 ans que nous n’avons pas eu d’accident avec arrêt. Cette année, nous avons eu un seul accident ayant nécessité une intervention médicale pour faire un soin. Globalement, cela fait environ 11 millions d’heures travaillées au sein de l’entreprise sans qu’il y ait d’accident dans nos murs.”



Malgré ces résultats encourageants, la société minière souhaite continuer à maintenir la barre haute. Située dans le village de Diogo, la mine itinérante GCO côtoie les populations sans impacts négatifs sur leurs quotidiens. Cependant, l’entreprise souhaite que les populations bénéficient de ce cercle vertueux de la maîtrise des risques.



“On veut étendre le rayonnement sécurité de l’entreprise à nos frontières. On veut vraiment que la démarche sécurité sur laquelle on a des résultats probants en interne puisse rayonner également en externe. Ça se traduit au travers de plans d’action que l’on mène pour par exemple sécuriser la voie ferrée sur laquelle on est en activité”, ajoute Guillaume Kurek.



Toujours dans une logique d’amélioration de la sécurité au travail, GCO désigne tous les mois le Safety Champion. Cette distinction récompense les collaborateurs ayant eu les meilleurs comportements. Les lauréats reçoivent des cadeaux, des diplômes ou des certificats. En fin d’année, une fois que les douze Safety Champion sont connus, le Safety Champion de l’année est désigné.



Guillaume Kurek revient sur l’importance de cette initiative : “C’est très important et ça nous tient à cœur parce qu'avoir une reconnaissance des moments difficiles, c’est bien. Mais, il est encore plus important de souligner les choses qui vont bien et d’essayer d’avoir une démarche positive en matière de sécurité”.