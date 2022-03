Forum mondial de l’eau : “Une preuve de la capacité du Sénégal à accueillir des évènements de taille”, Aly Sidy Mbar Sow (ASPT)

Le tourisme sénégalais reprend progressivement des couleurs. Ce secteur, qui avait été durement éprouvé par la Covid 19, voit la roue tourner depuis quelque temps avec l’organisation de rendez-vous internationaux dans la capitale sénégalaise. Le dernier exemple est le forum mondial de l’eau se tenant à Dakar du 21 au 26 mars et qui réunit des nationalités du monde entier.









Une attractivité liée en partie aux bâtisses construites par le gouvernement de l’avis d’Aly Sidy Mbar Sow, Directeur marketing et communication de l’Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT) : « Je voudrais tirer mon chapeau au gouvernement du Sénégal qui a su mettre en place cette infrastructure qui n’a rien à envier aux salons qui se tiennent à l’international. Ce qui s’inscrit dans la politique de l’Etat de mettre en place des infrastructures de qualité susceptibles d’accueillir des évènements internationaux. Récemment, on a pu voir la Basketball African League (BAL) qui s’est tenue dans la Dakar Arena. A côté, il y a ce nouveau bijou qui s’appelle le stade Me Abdoulaye Wade. Et plein d’autres infrastructures qui font foisons au niveau du Sénégal. Tout cela prouve la capacité du Sénégal à accueillir des évènements de taille. »





Pour tirer profit de cette dynamique positive, l’ASPT dans son rôle d’organe chargé de la promotion de la destination Sénégal a mis en place des activités allant dans ce sens. A cet effet, l’agence a procédé ce jeudi à la remise de 200 billets de voyage découverte aux participants de ce forum mondial de l’eau.





« Nous avons une stratégie pour la promotion des grands évènements en attirant la tenue d’évènements de dimension internationale au Sénégal. Aujourd’hui, nous avons reçu plus de 5000 participants à ce forum. Et l’ASPT a offert 4 circuits et rien que sur les inscriptions au niveau de la plateforme nous en sommes à plus de 250 inscrits. Ce qui veut dire que ces circuits intéressent plus d’un. Nous avons dû faire une sélection afin de procéder à la remise de bons de voyage », explique Aly Sidy Mbar Sow.