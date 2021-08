Gestion de la Crise sanitaire : Les chefs coutumiers de Tank (Ngor,Yoff,Ouakam)s'érigent en bouclier pour Abdoulaye Diouf Sarr

Abdoulaye Diouf Sarr ne sera plus seul face à ses détracteurs en politique et dans sa gestion de la pandémie de la Covid-19. Il a désormais un soutien de taille à savoir les chefs coutumiers de toute la collectivité Léboue à travers le « Tank ». L'entité qui regroupe les dignitaires Lébous des zones de Ngor, Yoff et Ouakam a bandé les muscles pour désormais le défende contre ses détracteurs. Ces dignitaires se sont insurgés contre la politisation de la pandémie.





Les chefs coutumiers de Ngor, Yoff, Ouakam sont clairs : « Abdoulaye Diouf Sarr est des nôtres, il est un symbole, un fils dont on ne laissera personne ternir son image. Ils ont effectué une sortie ce vendredi pour parler de la crise sanitaire et de sa gestion par un des leurs en la personne du ministre de la Santé et de l'action sociale Abdoulaye Diouf Sarr qui est un pur produit de leur communauté, un « fils » qu'ils protègeront contre tout agresseur.





«Abdoulaye Diouf Sarr est notre fils et nous allons le soutenir, il travaille d'arrache-pied depuis l'avènement de la maladie et on a vu les résultats car le Sénégal a été félicité pour sa gestion de la première vague et de la deuxième vague. On ne doit laisser personne politiser la situation sanitaire du pays pour porter des attaques envers sa personne », souligne Aladji Mbaye Samb, porte-parole des chefs coutumiers de Yoff.





Il poursuit en précisant qu'il y a une vaste campagne de dénigrement par ses frères de même parti depuis sa candidature à la mairie de Dakar.





Ces dignitaires débous dénoncent ces opérations visant à ternir l'image du ministre de la Santé, « leur Fils » et « porte étendard » qu'ils défendront et soutiendront jusqu'au bout contre toute agression.