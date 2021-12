Grève des transporteurs : Les acteurs et le gouvernement finalisent un accord

Bientôt la fin de la grève des transporteurs ! Ces derniers et le gouvernement, représenté par quelques ministres dont Mansour Faye (Transports terrestres), Abdoulaye Seydou Sow (Urbabisme, Logement et Hygiène publique), Oumar Guèye (Collectivités territoriales), se sont retrouvés, ce vendredi, autour de la table des négociations, a appris Seneweb. Innocence Ntap Ndiaye, Présidente du Haut conseil du dialogue social (Hcds) et des membres du patronat prennent également part à cette rencontre.





Selon une source sur place, les deux parties vont finaliser, dans quelques heures, un accord qui va aboutir à la levée du mot d'ordre.