Guatemala : des migrants du Honduras, tentant de rejoindre les Etats-Unis, brutalement stoppés par les forces de l'ordre

Migrants Guatemala

L'arrivée au pouvoir de Joe Biden, aux États-Unis, suscite l'espoir des migrants d'Amérique centrale. Au moins 900 migrants venant du Honduras ont entamé leur exode vers la frontière américaine, mais ils ont été stoppés par les forces de l'ordre au Guatemala.

Neuf cents migrants du Honduras, fuyant la misère, ont entamé une marche vers le rêve américain. Celle-ci a été brutalement stoppée. Sur une photographie, des migrants, serrés les uns contre les autres, font face à un mur de policiers. Ces 900 migrants sont partis vendredi 15 janvier de Pedro Sula, au Honduras. Ils comptaient passer au Guatemala, puis au Mexique, pour atteindre les États-Unis. Au total, ils auraient dû parcourir 3 400 kilomètres à pieds durant les quatre mois de voyage.





"Ils doivent nous laisser partir"