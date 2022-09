Guerre en Ukraine : Didier Awadi conscientise avec le titre "Géométrie variable"

Le chanteur sénégalais Didier Awadi signe son retour avec un titre aussi engagé que mélodieux. Avec ‘’Géométrie variable’’, le rappeur livre ses vérités face à la crise ukrainienne, en faisant passer un message clair vis-à-vis de l'Occident.



Selon lui, dans une pareille situation, il faut toujours faire preuve de rigueur et choisir son camp tout en refusant l'oppression.



‘’Géométrie Variable’’, comme son nom l'indique, est synonyme d'alerte pour faire face aux agissements de l'Occident qui veut impliquer le reste du monde dans ses propres problèmes.



Didier Awadi, comme dans ses habitudes, vient mettre en place un bouclier contre certaines manœuvres. Juste pour dire que ‘’Géométrie variable’’ est une réponse pour faire savoir à l'opinion publique que la Francafrique n'est qu'une veille époque qui n'a plus le monopole.



Face à cette guerre en Ukraine, Didier Awadi donne son point de vue sur un combat qui ne concerne pas toute la planète. "Les combats et les intérêts de l'Occident ne sont pas les nôtres. Il faut toujours savoir prendre son propre camp", explique-t-il.



À rappeler que ce single est le titre annonceur du projet album de 12 titres de Didier Awadi dont la sortie officielle est prévue le 15 octobre prochain, sur toutes les plateformes digitales.



