Hackathon : le groupe Supdeco initie ses étudiants aux opportunités de l'entrepreneuriat digital

Dans le but de pousser les jeunes à saisir des opportunités via les nouvelles technologies digitales, pour la création de business électronique, le groupe Supdeco à travers le Sup De Co Business incubator( SBI), a mis en œuvre un programme d'accompagnement aux étudiants. A cet effet, le programme dénommé entrepreneuriat digital (ENDGI), co-construit avec la collaboration de l'université de Liège en Belgique et Pace University des USA, a été présenté ce lundi 30 mai. Et un hackathon organisé à cet effet.



Ce programme compte accompagner les étudiants en groupes multidisciplinaires en les préparant par le biais d'une formation, à l'entrepreneuriat digital.



Au nombre de 207 au départ, ce sont désormais 32 jeunes étudiants qui seront formés par des spécialistes au bout de 5 jours. In fine, 5 équipes seront sélectionnées pour la réalisation ultérieure de projets "smart, réalisables et concrets". Hormis le programme d'incubation, les trois meilleures équipes de ce hackathon seront primées respectivement de 750.000f CFA, de 500.000f et 250.000f pour la troisième position.



Ce projet, financé par Wallonie Bruxelles International, est un moyen d'impliquer davantage les étudiants en gestion, en transport logistique, entre autres disciplines dans les problèmes sociétaux actuels et d'y apporter des solutions entrepreneuriales.