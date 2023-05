Haro sur les pillages et saccages des magasins Auchan : les jeunes de Keur-Massar s’érigent en boucliers, une campagne sensibilisation programmée

Le saccage d’Auchan Keur-Massar a laissé un goût amer chez les jeunes de cette localité. Aujourd’hui, ces derniers s’érigent en boucliers pour préserver des emplois et des sources de revenus directs des chefs de ménage et des fournisseurs sénégalais. C’est pour cela qu’ils condamnent avec fermeté les saccages et pillages des magasins Auchan à Dakar.









Mieux, les chefs de quartier, les imams et les représentants des ASC ont pris la décision d'œuvrer main dans la main pour sensibiliser les populations, conscientiser les manifestants sur l’urgence de préserver cet outil de travail des centaines de Sénégalais. Ils mettront en avant, la contribution de ces magasins sur l’économie locale et nationale.