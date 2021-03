Hommage aux 11 "martyrs" : Le M2D annonce une « journée noire » vendredi et une marche pacifique samedi

Le Mouvement pour la défense de la démocratie (M2D) ne lâche pas prise. Il exige la libération des « détenus politiques » et lance un appel à la mobilisation des Sénégalais.En conférence de presse ce mardi soir, ses membres ont décrété une journée noire vendredi prochain, 12 mars, pour "rendre hommage" aux martyrs tombés lors des émeutes qui ont secoué le pays. Le mouvement de protestation a demandé à ses militants de se vêtir de blanc et de placer un foulard blanc devant les portes, en mémoire des 11 personnes tuées entre mercredi 3 et lundi 8 mars.Cette journée noire sera suivie d’un grand rassemblement pacifique samedi à 15 h Place de la Nation ex place Obélisque, a annoncé le M2D.Le mouvement appelle à des rassemblements pacifiques dans les réfions et dans la diaspora.