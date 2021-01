Hôpital régional de Saint-Louis : Graves révélations sur l'endettement et la gestion de la structure

Le Mouvement « Saint-Louis Dit Non » et les syndicalistes de l’hôpital régional de Saint-Louis ont tenu un point de presse pour décrier la situation de l’hôpital régional de Saint-Louis qui, selon eux traverse une crise profonde à cause d’une mauvaise gestion. Les membres de la plateforme de revendication et le mouvement « Saint-Louis Dit Non » se sont adressés à la presse pour informer l'opinion et aussi pour fustiger le fonctionnement de leur institution.Le chargé des revendications, Ibrahima Sall révèle que l'hôpital est très endetté. " D'ailleurs, il doit à l'IPRES la somme de 544 millions. Il s'y ajoute que l'ambulance disponible n'est pas médicalisée depuis deux ans et que le bloc opératoire est fermé" a-t-il déclaré.Toujours selon les protestataires, le Directeur ne fait pas de l'hôpital son souci majeur et cela est justifié par l'augmentation de ses primes qui passent de 600 mille francs à 1.200.000 frs au moment où les salaires tardent à être payés.S'agissant de la gestion du Coronavirus, l'hôpital est pour eux, très mal organisé dans l'accueil et la prise en charge des malades, ce qui a fortement contribué, selon leurs propos, à la hausse des cas dans la ville. D'ailleurs, l'hôpital ne dispose pas de masques, c'est aux malades d'en acheter sans oublier que la structure doit 300 millions aux fournisseurs, ont-ils énuméré.