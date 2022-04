Idrissa Diop sur l’affaire Adji Sarr : “Ousmane Sonko n’est pas au-dessus de la loi..."

« Quiconque est convoqué devant la justice doit répondre ! », tel est l’avis du chanteur et ex membre de Yeww Askan Wi, Idrissa Diop. Dans un entretien accordé à Seneweb, le vice-président du mouvement culturel pour le salut du Sénégal (MCSS) estime que, « nul n’est au dessous de la loi au Sénégal et le leader de Pastef doit répondre à la justice ».



Mieux, martèle-t-il, « tous ceux qui ont un dossier judiciaire, doivent répondre à la justice et être blanchis avant de revenir sur la scène politique. (…) Cela risque de créer de l’anarchie dans notre système judiciaire. La jeunesse ne doit plus accepter de prendre des pilules de somnifères et de se faire endormir par des politiciens. 14 jeunes sont morts et personne n’est coupable », se désole le chanteur, membre fondateur d'un parti obédience culturelle.