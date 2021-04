[Exclusif] Ayant frôlé la mort, les 3 pêcheurs de Thiaroye retrouvés par la Marine se confient

Ce dimanche 04 avril 2021 vers 13H35, le Centre de coordination des opérations de la Marine a été informé de la découverte d’une pirogue de pêche artisanale aux larges de Palmarin.





Il s’agit de l’embarcation qui avait quitté le quai de pêche de Thiaroye-sur-mer le 31 mars 2021 et qui devait revenir le 1er avril.





La cause, une panne de moteur qui a failli virer au drame n’eut été l’intervention de la Marine qui a déployé la vedette Anambé pour effectuer une opération de recherches et de sauvetage maritime. Elle a été aidée par un bateau de pêche qui était sur zone et qui a facilité la localisation de la pirogue. Cette dernière a été remorquée à la base navale Amiral Faye Gassama de Dakar vers les coups de 01H du matin.