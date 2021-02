Incendie à Touba Dianatou : Des dégâts énormes et millions partis en fumée

Seneweb vous informait ce matin d'un violent incendie au quartier Dianatou Mahwa à Touba. Les sapeurs-pompiers ont finalement maîtrisé le feu après une heure et demie de lutte.



Les dégâts sont énormes. Les flammes ont ravagé du matériel et les marchandises stockés dans le dépôt de l'entreprise "Tapis Rouge". Les pertes sont évaluées à plusieurs millions à en croire un employé de la boîte sous le couvert de l'anonymat. Le feu a fait aussi quelques dégâts dans une concession voisine et deux autres ont été touchées légèrement au niveau des murs.



Le lieutenant Adama Diouf commandant de la 23éme compagnie d'incendie et de secours de Touba, a invité les commerçants à respecter les normes de stockage de marchandises pour amoindrir les dégâts en cas d'incendie.



