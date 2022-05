Infrastructures routières : Les travaux des tronçons Bambey-Baba Garage-Keur Samba Kane-Touba Toul et Baba Garage-Mékhé-Fass Boye, lancés

(Baba Garage, envoyés spéciaux) - Une vieille doléance des populations du Kadior et du Baol, en l’occurrence l’aménagement et le bitumage des routes Bambey-Baba Garage-Keur Samba Kane-Touba Toul et Baba Garage-Mékhé-Fass Boye, sera bientôt satisfaite. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, a procédé, ce jeudi 19 mai 2022, à la pose de première pierre et au lancement des travaux, en présence des autorités administratives et territoriales.









Un linéaire de plus de 100 km





Il s’agit ici, d’un vaste projet de 104 kilomètres réparti en deux lots. Le lot 1, d’un linéaire de 44 kilomètres, concerne Bambey-Baba Garage-Keur Samba Kane-Touba Toul. Financé par la BADEA et l’Etat du Sénégal à hauteur de 10 milliards 700 millions de francs Cfa, il sera réalisé par l’entreprise Chaabane pour une durée de 18 mois.





Le lot 2 (Baba Garage-Mékhé-Fass Boye), long de 60 kilomètres, est financé par l’UKEF et l’Etat du Sénégal pour un montant global de 22 milliards de francs Cfa. L’entreprise sénégalaise CSE est chargée de le réaliser sur une durée de 22 mois.





A l’instar de la section Bambey-Baba Garage, celle de Baba Garage-Mékhé-Fass Boye constitue la continuité de la Route nationale 9 jusqu’à l’intersection avec la Route nationale 2 qui mène vers Saint-Louis. Elle constitue également un prolongement jusqu’à la zone des Niayes, notamment la localité de Fass Boye.





Le projet consiste à réaliser, de part et d’autre, sous la supervision de l’Agence des travaux de Gestion des Routes du Sénégal (Ageroute), d’une chaussée de 7 mètres de largeur, avec du béton bitumineux (e = 6m), une couche de base en graveleux latéritiques améliorés au ciment (e = 20 cm), une couche de fondation en graveleux latéritiques naturels (e = 20 cm), un accotement de 2x1,5 m de large en bicouche, un trottoir de 2x2 de largeur dans les agglomérations, un assainissement routier (dalot, caniveaux et fossés latéraux), une sécurité routière (signalisation horizontale et verticale, ralentisseurs, balisage, entre autres) et enfin, un éclairage public solaire.





Pour le lot 1, le projet prévoit également la clôture des écoles traversées, la sensibilisation des populations de la zone du projet sur la protection de l’environnement, la sécurité routière et la santé, entre autres.





Il est prévu également pour le lot 2, la sensibilisation des populations de la zone du projet sur la protection de l’environnement, la sécurité routière, la réalisation de voiries dans la localité de Baba Garage, la prise en charge de mesures environnementales et sociales. Un important volet d’assainissement est également prévu.





« Accroître la compétitivité » des zones concernées





Le projet vise à « améliorer l’état du réseau routier afin d'accroître la compétitivité des zones concernées ; faciliter l’accès des zones rurales aux services et équipements sociaux (santé, éducation, entre autres) ; assurer une meilleure intégration des villages situés dans les zones rurales concernées par le projet ; améliorer le cadre de vie des populations en garantissant de meilleures conditions de confort et de sécurité dans les zones traversées ; développer le réseau routier revêtu et désenclaver les localités traversées ; améliorer les conditions de trafic par la réduction des coûts de transport et du temps de parcours des usagers et de sécurité des zones traversées ; participer à la réduction de la pauvreté en favorisant les échanges ; améliorer l’attractivité de la zone d’influence du projet principalement au niveau de Keur Samba Kane où l’Etat du Sénégal est en train d’implanter un important Domaine agricole communautaire (Dac) ; et enfin, désenclaver une zone à forte potentialité agricole qui se caractérise par son terroir favorable à la culture maraîchère ».





« Le projet aura un impact économique de premier plan »





Selon le ministre des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement, ce projet rentre dans le cadre des deux programmes majeurs de son ministère à savoir : le programme d’urgence des routes de désenclavement financé par l’Etat du Sénégal et la Banque arabe de développement économique en Afrique (BADEA) et le programme spécial de désenclavement financé par l’Etat du Sénégal à travers la Grande Bretagne par le biais de l’UKEF. Sa réalisation aura un impact économique de premier plan permettant la liaison des principaux axes structurants que sont la nationale 1, 3 et 7 entre elles mais aussi la jonction avec les autoroutes Ila Touba-Dakar-Tivaouane-Saint-Louis.





Mansour Faye qui renseigne que le coût total de ces investissements est de 28 milliards de francs Cfa, a profité de l’occasion pour féliciter le Directeur général de l’Ageroute, Ibrahima Ndiaye, et ses collaborateurs pour « l’excellent travail qu’ils sont en train d’abattre ».





Une promesse du Président Macky Sall





L’aménagement et le bitumage de ces routes était une promesse du Chef de l’Etat, Macky Sall, selon les maires des localités. Pour le maire de Baba Garage, c’est une satisfaction totale. « C’est un grand jour de joie aujourd’hui, car nous avions le sentiment que nous ne faisons pas partis du Sénégal », s’est réjoui Modou Sarr Ndiaye.