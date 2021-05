Innovation et technologie : TECNO mobile lance Camon 17 et Spark 7, deux nouvelles séries de smartphone

Le défi de l’innovation et de la technologie ! Tel est le slogan prôné par les téléphones mobiles Camon 17 et Spark 7. Deux nouvelles séries de haut de gamme que la marque Tecno vient de lancer sur le marché de la téléphonie mobile. Ce, après le succès fulgurant qu’ont noté les séries précédentes. La cérémonie de lancement officiel s’est tenue, ce samedi 8 mai 2021, en marge d’un « Ndogou » (coupure de jeûne) organisé à cet effet dans un hôtel de la place à Dakar. C’était en présence de hautes personnalités, de partenaires, de collaborateurs, de distributeurs agréés de la marque Tecno, entre autres.

« Plus de technologie et d’innovation »







Il s’agit ici, de deux nouvelles séries (Camon 17 avec quatre modèles et Spark 7 avec trois modèles). Toutes les deux offrent plus de technologie et d’innovation à moindre coût. Elles offrent plus de performance et de qualité, tant sur le plan de la capacité de stockage et de la Ram (256GB de mémoire et 8GB de Ram pour le Camon 17). Pour le Spark, la capacité de stockage est passée de 32 à 64GB avec 4GB de Ram. Il y a également un Spark de 128GB de mémoire.





En effet, avec comme slogan (Selfie d’Exception. Démarquez-vous), le Camon 17 offre plus de classe à l’utilisateur de par son design lumineux. Il a une caméra Selfie « ultra claire » de 64 mégapixels en arrière et 48 mégapixels en avant.





Le Spark 7, quant à lui, a comme slogan « Tout ce qu’il vous faut, c’est Spark ».





De nouvelles séries avec un système antivol





Selon Mouhamadou Diattara, chargé de la formation à Tecno mobile, Tecno a intégré un système antivol dans ces deux téléphones mobiles.





Le responsable Marketing de Tecno mobile, Papa Amath Niang, pour sa part, a soutenu que ces deux nouvelles séries entrent dans une logique de l’évolution de la technologie. Ce qui fait qu’elles ont plus de technologie et d’innovation par rapport aux séries précédentes. « Aujourd’hui, avec ces nouveaux modèles, vous avez une caméra beaucoup plus améliorée. Et sur le plan technologique, vous avez la 5G sur le Camon 17 », a expliqué Pape Amath Niang.





Des partenariats noués pour accompagner la marque





Pour faire la promotion et faciliter l’accès de ces deux nouvelles séries, Tecno a noué un partenariat avec plusieurs structures et influenceurs sénégalais, à savoir : l’opérateur de téléphonie mobile ‘’Promobile’’, de grands distributeurs agréés, d’influenceurs, entre autres. Lesquels vont accompagner la marque Tecno durant toute l’année 2021. Une manière, selon le responsable Marketing, de permettre à plus de Sénégalais de « mieux connaître le Camon 17 et le Spark 7 ».





Un partenariat gagnant-gagnant avec Promobile





Issa Ndiaye, Directeur administratif et financier de Promobile, opérateur de téléphonie mobile au Sénégal, venu prendre part à la rencontre, s’est réjoui d’être le partenaire officiel de la marque Tecno. Un partenariat qui, selon lui, est gagnant-gagnant.





« Offrir une meilleure visibilité aux produits »





Le grand comédien de la place, Abba No Stress, par ailleurs, influenceur, a été choisi comme ambassadeur de la marque Tecno mobile notamment, pour les séries Camon 17 et Spark 7. Avec ces deux nouvelles séries de téléphones, il aura comme rôle de faire mieux connaître et offrir une meilleure visibilité aux produits.





Astou Dieng, une journaliste et influenceuse sénégalaise a aussi été choisie par Techno pour faire la promotion de ces deux nouvelles séries de la marque Tecno mobile.





« Penser globalement et agir localement ! »





Tecno mobile est un fabricant chinois de téléphones mobiles basé à Shenzhen, en Chine. Elle a été créée en 2006. Elle est une filiale de Transsion Holdings. Présente sur le marché sénégalais depuis 2017, la marque est à plus de 15 000 employés aujourd’hui à travers le monde. Avec comme slogan « Penser globalement et agir localement ! », Tecno a plus de 2 000 centres de Services après vente (Sav), plus de 25 000 boutiques et plus de 4 000 réseaux partenaires à travers le monde.





Tecno, c’est également 13 millions de fans sur les réseaux sociaux, le Top 4 du classement mondial des marques de téléphone portable sur l’année 2019 et le Top 1 du classement des marques de téléphones portables et Smartphones en Afrique pour la même année.