Inondations et Magal : Antoine Diome annonce une batterie de mesures d'urgence

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan ORSEC, le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome a effectué une visite de terrain à Touba pour constater de visu les dégâts des inondations. Ainsi l'hôte de la ville sainte est passé par "Guélémou" une localité située non loin de Ndamatou avant de se rendre au bassin de rétention de Darou Rahmane sur la route de Taïf.





Le ministre de l'Intérieur a instruit les services techniques de l'Etat à accélérer la cadence dans le cadre de la lutte contre les inondations à Touba. Pour lui, l'urgence c'est de pomper les eaux en vue de permettre aux pèlerins de passer un très bon Magal.





"L'objectif est de mettre en synergie toutes les actions de l'Etat en vue de rendre plus efficace l'action publique. Tout dans le Plan Orsec s'inscrit dans l'urgence. Il y a urgence à évacuer les eaux et à assister les populations sinistrées", a-t-il déclaré, accompagné d’une forte délégation dont son collègue ministre, Samba Ndiobéne Ka, le gouverneur de Diourbel, Ibrahima Fall, le préfet de Mbacké, le sous-préfet de Ndame, Babacar Ibra Mar, le maire de Touba, entre autres.





Face à la presse, Antoine Diome a rappelé, aussi, la batterie de mesures d'urgence prises par l'Etat pour lutter contre les inondations dans la capitale du Mouridisme.





"A Touba, il y a des actions qui ont été entreprises. Tout n'est pas encore terminé, il y a du travail à faire. Mais cela ne peut se faire que dans le cadre des travaux structurants qui sont déjà engagés avec le Plan d'assainissement de Touba d'un montant de 23 milliards F CFA. Il y a aussi les forages de rabattement qui ont été déjà installés et qui ont permis aujourd'hui de contenir la remontée des eaux qui ont jadis causé beaucoup de désagréments aux populations", a énuméré le ministre de l'Intérieur.





18 camions hydrocureurs déployés à Touba en 24h pour soulager les populations





Antoine Félix Abdoulaye Diome a, par ailleurs, annoncé de bonnes nouvelles pour les populations sinistrées à Touba. Selon lui, le gouvernement s'est engagé à mettre fin à ce fléau dans le cadre de l'exécution de ses projets.





"Il y a également l'arrivée des 18 camions hydrocureurs entre hier et aujourd'hui à Touba pour soulager les populations affectées dans les zones où il n'y a pas déversoir encore moins d'exutoire, a-t-il observé. Ce travail sera poursuivi sans relâche et même va être renforcé d'ici le Magal. Nous allons poursuivre le travail de pompage qui va s'accentuer avec l'augmentation de la capacité des hydrocureurs qui seront envoyés sur Touba. Un second bassin de captage, d'une capacité variant entre 40 à 60 hectares, est en train d'être mis en place à Keur Kab. Ça va permettre d'absorber les eaux venant de Touba", rassure le ministre de l'Intérieur.





En image, les fortes mesures d'urgence annoncées par le ministre de l'intérieur à Touba