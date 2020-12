Insultes, bagarres, pornographie verbale dans les médias : Bientôt des sanctions pénales

Le Cnra promet des Sanctions face aux dérives dans les médias

Des dérives sont de plus en plus notées dans les médias sénégalais. Insultes, bagarres, pornographie et violence verbale, tout y passe. Elles concernent aussi bien les médias classiques que les nouveaux.





Une situation qui a poussé le Conseil national de l’audiovisuel (Cnra) à taper sur la table et à rappeler à l’ordre les «fauteurs de trouble». D’ailleurs, Seneweb a donné la parole à son président, Babacar Diagne. Il promet des sanctions lourdes, quitte à ce qu’elles soient pénales.