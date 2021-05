Israël-Palestine : Ce que les vidéos révèlent de l'arsenal militaire des 2 camps

L'armée israélienne et des groupes palestiniens communiquent abondamment sur leur puissance de feu. Qu'en est-il vraiment ? "Le Monde" a identifié une partie des missiles et roquettes actuellement utilisées, grâce aux vidéos tournées sur place.





Par centaines, des missiles et des roquettes ont percé le ciel d'Israël et de l'enclave palestinienne de Gaza, entre le 10 mai 2021 et l'annonce d'un cessez-le-feu, dix jours plus tard.





Sur les réseaux sociaux, l'armée israélienne et des groupes palestiniens louent leur puissance de feu, leur matériel et leur capacité de défense. Quelles armes sont utilisées par Tsahal, le Hamas et le Djihad Islamique Palestinien ? Comment fonctionne le "Dôme de fer" israélien et comment les groupes armés palestiniens tentent-ils de le contourner ?