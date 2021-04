Kaffrine: Les populations de Ngodiba manifestent contre la gestion du forage par FlexEau

Les populations de Ngodiba sont descendues dans les rues, ce vendredi, pour dénoncer la gestion du forage par FlexEau. Construit en 1982 et polarisant 11 villages, le forage a toujours remporté des prix en matière de bonne gestion avec l'ancienne équipe. Mais depuis l'arrivée de FlexEau, non seulement le prix du mètre cube est passé de 200 f à 250 f, mais la population n'arrive plus à avoir de l'eau.

Ngodiba étant un village qui pratique fortement le maraîchage, l'activité se trouve aujourd'hui fortement compromise. C'est pourquoi les habitants exigent de l'Etat la restitution du forage aux villageois.