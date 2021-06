Kaolack : 499 prestataires de Senelec réclament leur régularisation et menacent

Face à la presse, l’amicale des prestataires de l’électricité a dénoncé le refus du préfet de Kaolack suite à une demande de marche pacifique qu'ils ont déposée.





Selon Timothèe Coly, coordonnateur national de l’amicale des travailleurs de l’électricité (ATE) qui regroupe tous les prestataires de la Senelec, cette marche pacifique qu’ils comptent organiser, a pour but de demander la régularisation de 499 prestataires. Pour le porte-parole du jour, tous les membres de l’amicale sont déterminés et engagés à porter le combat et à marcher pour une satisfaction totale.