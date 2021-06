Kaolack : La police disperse la manifestation des prestataires de Senelec

Marche des prestataires de la Senelec Kaolack

Les prestataires de Senelec avaient promis de parader dans les rues de Kaolack, avec ou sans autorisation préfectorale. Ils ont tenu parole mais c'était sans compter sur la détermination de la police de disperser leur manifestation. Ils ont fait usage de grenades lacrymogènes. Face à la presse, il y a quelques jours, Timothée Coly, coordonnateur national de l’amicale des travailleurs de l’électricité (ATE) qui regroupe tous les prestataires de la Senelec, avait dénoncé le refus du préfet de Kaolack d'autoriser leur marche dont l'objectif est de demander la régularisation des prestataires au nombre de 499. « Avec ou sans autorisation, nous allons tenir cette marche au prix de notre vie parce qu’on est des citoyens sénégalais et on a le droit d’exprimer nos doléances ». « L’ATE va tenir cette marche et rien ne nous empêchera, ni le préfet, ni personne ne pourra nous en empêcher », avaient alerté Coly et Cie.