KMS 3 : La BID, satisfaite de la réalisation et la qualité des équipements, s’engage pour son extension

La Banque Islamique de Développement (BID), partenaire technique et financier du projet KMS 3, s’est dit satisfaite de la réalisation et la qualité des ouvrages et équipements de cette troisième usine de traitement d’eau de Keur Momar Sarr (Louga). Elle s'exprimait à l’issue d’une visite de terrain qu’elle a effectuée, ce vendredi 25 mars, à KMS3, en marge du 9ème forum mondial de l’eau qui s'est tenu à Dakar du 21 au 26 mars 2022. Lequel a enregistré la présence d’une forte délégation de la BID.









« Nous sommes très contents de ce que nous avons vu. C’est la matérialisation concrète de l’ambition que nous avions ensemble de réaliser un bel ouvrage moderne, avec des équipements les plus récents, ce qui se fait de mieux dans l’art de la production, du traitement de l’eau. Nous sommes très satisfaits », a indiqué Idrissa Dia, Directeur du département des infrastructures économiques et sociales de la BID.





Il ajoute : « C’est une belle usine qui a encore un potentiel de développement infrastructurel, en termes de capacité d’injecter davantage de ressources dans le réseau pour permettre de satisfaire la demande de plus en plus croissante au niveau de tout l’axe Dakar vers la Petite-côte et Thiès, qui polarise une grande partie de la demande en eau du Sénégal ».





« Un projet structurant »





Selon le banquier, KMS 3 est un exemple de coopération non seulement entre la BID et l’Etat du Sénégal, mais également avec les autres partenaires au développement. « C’est une illustration de la capacité à travailler ensemble, entre bailleurs et avec les gouvernements, pour construire des ouvrages modernes et qui ont de l’impact sur la vie des populations. Donc, nous sommes heureux de ce partenariat fort avec l’Etat que nous entendons poursuivre dans le cadre des extensions du projet mais aussi des projets futurs », a soutenu Idrissa Dia.





Le directeur du département des infrastructures économiques et sociales de la BID estime que KMS3 est « véritablement un projet structurant qui va aider à régler, sur la durée, les problèmes d’accès à l’eau potable en milieu urbain, périurbain et rural ».





« La BID, le plus grand bailleur du projet et le premier à contribuer »





Sur place, le coordonnateur de l’Unité de gestion du projet KMS 3, qui a conduit la délégation de la BID à la place du Directeur général de la Société nationale des eaux du Sénégal (SONES) empêché pour les besoins de la cérémonie de clôture dudit forum, a d’abord présenté, de manière détaillée, les différentes composantes du projet KMS 3 jusqu’à sa réalisation. Ensuite, Babou Ngom et son équipe ont fait visiter les ouvrages réalisés à leurs hôtes.





Selon lui, la BID a financé une composante importante du projet KMS 3 et contribué à hauteur de 133 millions d’euros, soit environ 86 milliards 450 millions francs Cfa. A l’en croire, la BID a été le plus grand bailleur du projet KMS 3 et le premier à y contribuer.