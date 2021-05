L'appel du ministre Amadou HOTT à la jeunesse

Le ministre Amadou HOTT, en charge de l'Économie, du Plan et de la Coopération, a lancé un vibrant appel aux jeunes, à faire davantage de détermination dans la construction du pays.C'était à l'arène nationale ce jeudi à l'occasion de la cérémonie de récompenses des lauréates 2020 et 2021 de Miss Maths et Sciences.Le ministre a été choisi comme parrain par l'Inspection d'Académie de Pikine-Guediawaye.Regardez !