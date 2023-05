L’influenceuse Faynaraa adopte le hijab et sermonne les «porteuses de perruques»

«C’est un choix risqué», selon certains internautes qui croient que le voile peut constituer un frein à sa carrière. Mais Faynaraa n’en a cure.

L’influenceuse sénégalaise, reconnue à travers l’Afrique francophone, a choisi de suivre les préceptes de l’islam, en adoptant le voile.





Via son compte TikTok, elle a fait découvrir à sa communauté son nouveau choix de vie.





À celles qui lui demandent de leur offrir perruques et vêtements «indécents» qu’elle ne mettra plus dorénavant, la jeune fille les sermonne en leur rappelant les recommandations des religions musulmane et chrétienne.





«C’est haram ces perruques et mèches. Je me voile pour suivre le chemin d’Allah et toi tu veux que je les offre. Si je t’offre des perruques, chaque fois que tu les portes, je vais partager tes péchés. Donc, je t’offre pour aller en enfer …?! Tu n’en as pas besoin, ma sœur», s’exclame-t-elle.





Elle a, en même temps, reçu pas mal de messages d’encouragements de la part de ses followers.