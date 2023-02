L'UNIVERSITÉ PAUL VALÉRY DE MONTPELLIER DÉLOCALISE SES JURYS À DAKAR : LE MINISTRE BIRAME FAYE ET NABIL KANE DÉCROCHENT LEUR DOCTORAT

La formule marche. Elle est flexible pour les professionnels qui ne peuvent pas se soumettre aux contraintes de temps imposées par le calendrier académique. A l’évidence, le Programme doctoral professionnel offre aux personnes qui travaillent la chance de parachever leur cursus universitaire avec une thèse de doctorat. L’Université Paul Valéry de Montpellier 3 de France vient une fois de plus de démonter. L’institution universitaire a délocalisé ses jurys de soutenance à Dakar permettant ainsi à deux candidats de défendre leur thèse de doctorat. Ces derniers ont passé avec brio. Il s’agit de Nabil Kane qui a obtenu son doctorat en sciences de gestion et du Ministre Birame Faye qui a soutenu une thèse de doctorat sur la gouvernance de la sécurité de proximité en Afrique.