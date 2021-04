Covid-19 : La diplomatie du vaccin en afrique

Dans le climat de psychose née de la Covid 19, l'Afrique ne s'est elle pas trompée de priorité ? 113 000 morts de Covid 19 en 1 an contre 450 000 pour le paludisme dans la même période ; et plus de d'un million et demi pour la malnutrition et la famine. Où devons-nous concentrer nos efforts ?Bien que relativement épargné par la virus de la Covid, les victimes collatérales dues aux restrictions et fermetures de frontières ne risquent elles pas d'être plus nombreuses ? Quelle politique l'Afrique doit-elle adopter face à la diplomatie du vaccin qui se déploie ?