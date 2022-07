Lac Rose - Diamniadio : 500 nouveaux arbres plantés par la DGPU

La Délégation générale à la promotion des pôles Urbains (DGPU) de Diamniadio et du Lac Rose a organisé la deuxième édition de la journée de verdissement du pôle le 2 juillet 2022 avec comme thème : « Verdir pour restaurer les écosystèmes de Diamniadio ». “Ce fut un grand moment de communion entre les partenaires et tous les acteurs du pôle au cours de laquelle des arbres ont été plantés le long des artères et axes stratégiques du pôle”.





Pour la première édition, 300 arbres ont été plantés avec un taux de réussite de 90 %. Et pour la deuxième édition, la DGPU a planté 500 arbres pour rendre la ville plus verte et plus durable.







Le Délégué général M.Diène Farba Sarr a magnifié l’engagement de la Fao et de l’Agence de la reforestation et de la Grande Muraille verte à côté de la DGPU dans le cadre d’un partenariat qui s’inscrit dans le cadre de l’initiative ville verte dans son volet foresterie urbaine et péri-urbaine dont l’objectif est d’améliorer les conditions de vie urbaine et péri-urbaine.