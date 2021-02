Lancement des nouvelles offres : Free veut devenir l’opérateur leader

Incontestablement Free voit grand et est de plus en plus imbattable sur ses tarifs. L’opérateur de téléphonie ne tient plus dans ses souliers d’éternel second dans le domaine de la téléphonie au Sénégal. Depuis l’avènement de sa marque « Free », il s’affirme et enchaîne les performances dans le domaine de la tarification, dans la robustesse du réseau. « Je vais vous dire, on a fait la moitié de ce qu’on devait faire en 18 ans en 18 mois », souligne Mamadou Mbengue, le Directeur général de Free face aux journalistes pour le lancement des nouvelles offres de l’opérateur roi dans le domaine de la tarification.





Il entonne : « On veut continuer d’être « numéro 1 » sur les prix, à être la préférence de marque des Sénégalais mais aussi et surtout continuer à offrir des services de qualité au moindre prix ».





Free se veut cent pour cent indépendant. L’opérateur a tenu à clamer tout haut son autonomie en balayant les clichés faits par la concurrence : « Free ne dépend d’aucun opérateur, nous ne dépendons d’aucun opérateur. Free est un opérateur 100% indépendant. Indépendant sur les infrastructures nationales mais aussi sur les infrastructures internationales. On est indépendant à 100% sur les infrastructures nationales et internationales où nous avons nos sorties sous le câble sous-marin Ace et Sat 3 », affirme Mamadou Mbengue avant de poursuivre pour annoncer qu’ils seront partenaires du plus grand câble sous-marin qui va desservir 25 pays du monde.





Avec plus de 100 milliards de FCFA investis sur les 3 ans, Free entend poursuivre sa croissance tout en gardant son ADN de premier sur les tarifs avec le lancement de sa toute nouvelle gamme d’offres qui répond aux besoins de ses clients.