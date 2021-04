« Amélioration » de l’offre de service pour le financement des femmes et jeunes : Le FONGIP et la DER/FJ se donnent la main

Le Fonds de garantie des investissements prioritaires (Fongip) et la Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (Der/Fj) renforcent les bases d’une « collaboration féconde » au profit des femmes et jeunes sénégalais porteurs de projets. En effet, ces deux institutions publiques ont paraphé une convention cadre essentiel pour « une amélioration continue de l’offre de service » pour le financement du secteur privé national notamment, les jeunes et les femmes.

« Mieux participer » à la prise en charge des besoins de financement et d’emplois des jeunes et des femmes







Selon l’administrateur général du Fongip, cette convention permettra de « mieux participer » à la prise en charge des besoins de financement et d’emplois des jeunes et des femmes car, estimant que seule l’union de leurs forces permettra d’«améliorer leur capacité d’intervention » pour le financement des jeunes et des femmes, bref, du secteur privé.

Mme Thérèse Faye Diouf ajoute que cela permettra également de « trouver une meilleure synergie d’actions » entre son institution et la Der/Fj.

« Monsieur le Délégué général, le poids démographique de la société sénégalaise et j’allais même dire la jeunesse en particulier, nous invite à apporter un regard nouveau sur l’accompagnement de celle-ci en ce sens que nous devons la considérer comme une opportunité essentielle au développement économique du Sénégal. Telle est la conviction du Fongip qui mène une action constante depuis sa création pour l’accessibilité bancaire et financière des acteurs économiques », a d’emblée souligné l’administrateur général du Fongip.

Elle ajoute : « C’est pourquoi, le Fongip, convaincu du positionnement opérationnel de la Der/Fj dans le financement des acteurs économiques, est engagé à accompagner la mise en place d’un mécanisme de financement innovant par sa garantie, conformément à la volonté du Chef de l’Etat ».





Mise en place d’une ligne de garantie pour « mobiliser un volume de financement important »





Ce mécanisme, précise-t-elle, prévoit la mise en place d’une ligne de garantie pour « mobiliser un volume de financement important destiné aux acteurs, à la jeunesse et aux femmes ».

Sous ce rapport, Mme Thérèse Faye Diouf a lancé un appel à toute la jeunesse, en particulier celle du secteur informel, commerçants, marchands ambulants, menuisiers, cordonniers, couturiers, coiffeurs, à « mieux s’organiser pour obtenir le profil approprié en vue de bénéficier en toute transparence et équité les mécanismes de financements mis en place pour assurer le financement de leurs activités ».





« Une étape cruciale dans la formalisation d’une relation de partenariat »





Pour le Délégué général de la Der/Fj, ce partenariat n’est rien d’autre que l’aboutissement d’un travail qui a duré plusieurs mois.

Papa Amadou Sarr renseigne que cette convention cadre repose sur « l’établissement de partenariat technique et financier avec les différents acteurs de l’écosystème entrepreneurial qui agissent pour favoriser la consolidation du secteur privé national et l’autonomisation socio-économique des femmes et des jeunes à travers de crédits, de nano-crédits, de micro-crédits mais aussi l’autonomisation économique des femmes et des jeunes ».

Il s’agit donc, pour lui, d’une étape « cruciale dans la formalisation d’une relation de partenariat qui portera entre autres, sur trois éléments essentiels, à savoir : la définition de mécanisme de garantie, de cofinancement pour l’accompagnement des femmes et des jeunes entrepreneurs du Sénégal ainsi que le partage de base de données de porteurs de projets et visant à faciliter l’identification des besoins des entrepreneurs et harmoniser leurs interventions respectives ».