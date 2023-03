« Boulko door, boulko saaga… » : Gabrielle Kane aux manettes, Sidy Diop et Ngaka Blindé au micro pour un hymne dédié aux femmes

«Boulko door, boulko saga, meritéwoul lii ». Ces paroles aussi sensées que moralisatrices des chanteurs de mbalax et de rap vont sûrement atteindre le cœur de certains hommes.



Dans une nouvelle chanson intitulée “Jiguen”, le trio Sidy Diop, Ngaka Blindé et One Lyrical, s’érige en bouclier pour défendre et rappeler les droits et la valeur de la femme.



« Yénay or, Yénay diamant …», chantent ils pour « revaloriser » le trésor qu’est la femme.



Violences faites aux femmes, excisions, viol…, la crème de la jeune génération de la musique sénégalaise fait résonner leurs voix pour sensibiliser sur les violations des droits de la femme.



Rappelons que ce projet est une initiative de l'Association d’appui et de protection des femmes victimes de violation de leurs droits (APROFEV), de Gabrielle Kane.



Le clip est disponible.