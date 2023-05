« Demain c’est maintenant » intègre le F24: Mamadou Ibra Kane milite pour un engagement commun contre le troisième mandat

Le jeudi 4 mai 2023 a été l’occasion pour le journaliste et non moins leader du mouvement citoyen « Demain, c’est maintenant, (DCM)», Mamoudou Ibra Kane, de faire sa première conférence de presse. En effet, le journaliste, Mamadou Ibra Kane, accompagné du président du mouvement, Mamadou Ndiaye, et du coordonnateur du mouvement des forces vives du Sénégal F24, Mamadou Mbodj, a profité de la conférence de presse pour annoncer sa signature de la charte de la nouvelle plate-forme F24.









Ce mouvement se démarque ainsi de toutes les initiatives et de tous les actes tendant à faire croire que l'actuel président de la République peut se présenter à la prochaine élection présidentielle au Sénégal. Le leader du mouvement DCM a porté à la connaissance de l’assistance qu’il s’oppose « à toute perspective de troisième candidature du Président sortant et exige l’ouverture du jeu électoral à tout Sénégalais répondant aux critères d’éligibilité et réaffirme son attachement à la préservation des libertés individuelles et collectives »





Mieux, il milite pour la limitation des mandats et l'élaboration d'un texte qui ne laisse aucune possibilité d'interprétation sur la possibilité ou non d'un candidat sortant ,après deux mandats, de prétendre à une autre candidature à la présidentielle. Mamoudou Ibra Kane exige un engagement commun sur la limitation des mandats afin « d’épargner définitivement le Sénégal de ce débat récurrent sur le "troisième mandat" en contradiction avec un fort consensus des forces de la Nation en faveur de la limitation à deux du nombre de mandats présidentiels. »