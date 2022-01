« DER à l’écoute » : La première journée des « 48H de l’écosystème entrepreneurial » lancée

La Délégation générale à l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) a lancé le concept «?DER à l’écoute?». Il s’agit, d’une tribune permettant aux entrepreneurs (femmes et jeunes) de s’ouvrir et d’exprimer leurs attentes aux acteurs de l’écosystème. Ce, pour « mieux orienter » les dispositifs en réponse de leurs attentes. Et afin d’intégrer les structures d’appui dans « une approche inclusive », la DER/FJ, en partenariat avec l’USAID Entrepreneuriat et Investissements, le Corps de la paix et l’ADEPME, a organisé, ce lundi 31 janvier 2022, la première journée des « 48H de l’écosystème entrepreneurial ».









« Poser les jalons de la conception d’un parcours modèle de l’entrepreneur incluant l’ensemble des parties prenantes »



Cette importante rencontre, qui s’est tenue dans les locaux de la DER/FJ à Dakar et qui marque le début d’une concertation, a été l’occasion d’échanger autour de la chaîne de valeur de l’accompagnement. Elle a permis d’évaluer l’appréciation des bénéficiaires (entrepreneurs) des services d’assistance technique qui leur sont proposés et de poser les jalons de la conception d’un parcours modèle de l’entrepreneur incluant l’ensemble des parties prenantes. Ce, à travers un panel des entrepreneurs. Lequel a été animé par sept entrepreneurs sénégalais qui s’activent dans les secteurs de l’artisanat, de l’agriculture, de l’industrie, des services, de la pêche, du numérique, entre autres.



La nécessité d’harmoniser, rationaliser et structurer les interventions



Selon le ministre délégué général de la DER/FJ, l’accompagnement entrepreneurial, étant une notion à multiples aspects recouvrant une large hétérogénéité de pratique et d’expérience, les acteurs « devraient se préoccuper de l’harmonisation, la rationalisation et la structuration des interventions » auprès de la cible entrepreneuriale.



Pour ce faire, Papa Amadou Sarr estime qu’il faut « s’orienter vers une démarche inclusive en mettant l’entrepreneur au cœur de toutes les initiatives d’accompagnement et en lui tendant l’oreille afin de mieux cerner ses atouts, ses besoins et d’agir en toute connaissance de cause ». Dans cette optique, il renseigne qu’une « approche empirique basée sur l’écoute des entrepreneurs apparaît comme un levier stratégique afin de satisfaire leurs attentes en matière d’accompagnement en vue de faire prospérer leurs entreprises et leurs initiatives entrepreneuriales ».



Au cours de la rencontre, la DER/FJ et ses partenaires (ADEPME, USAID Entrepreneurship and Invest, le Corps de la paix, le Bureau de mise à niveau, le 3FPT, l’ONFP, la DGSE, l’ITA, SAEI, entre autres, ont tour à tour, présenté leur programme d’accompagnement aux femmes et jeunes entrepreneurs sénégalais.



Cette première journée des « 48H de l’écosystème entrepreneurial » pour une réflexion sur la structuration de la chaîne de valeur de l’accompagnement des entrepreneurs a noté la présence du Directeur général de l’ADEPME, Idrissa Diabira, la directrice de l’USAID Entrepreneurship and Invest, Mme Dieynaba Ka Thiam, du directeur adjoint chargé du Corps de la paix/Sénégal chargé du programme de développement économique, Falilou Sarr, la directrice du Bureau de mise à niveau (BMN), des femmes et jeunes entrepreneurs, entre autres.