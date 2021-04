« Podor restera et demeurera le Titre Foncier du président de la République » (Abdoulaye Daouda Diallo)

Le Maire de Bokke Dialoubé Abdoulaye Daouda Diallo prenant la parole au meeting de remobilisation et de remerciement au président Macky Sall a encore réitéré que son bastion est la chasse gardée du président Macky Sall en termes d’électeurs qui lui sont favorables et de militants engagés.Vantant les multiples réalisations du chef de l’État et son score aux dernières élections, le ministre du Budget a théorisé l’invincibilité du chef de l’État dans la région de Matam, en déclarant : « Podor est le titre foncier du président Macky Sall ».