« UBA SENEGAL EMDO » : Panel sur l’Impact des Enjeux et des Perspectives de la COVID19 sur l’Economie du Sénégal

« UBA SENEGAL EMDO » : Rejoignez les leaders africains – Dr Lucile IMBOUA de l’OMS Senegal, Gorgui Sene DIALLO de l’ONG PanAfricare, Mouhamadou Bamba DIOP de la DGPPE, Dr Alioune Badara LY du COUS, Olivier BEGUY de la BAD et Pr Daye KA Maladies Infectieuses Fann, pour discuter de l’Impact, des Enjeux et des Perspectives de la COVID19 sur l’Economie du Sénégal.

A l’instar de plusieurs pays du monde, le Senegal fait face à la pandémie de COVID19. Depuis le constat du premier cas de COVID19 au pays le 02 mars 2020, les activités planifiées par tous les secteurs au titre de l’année 2020 ont été perturbées.







La fermeture des frontières terrestres et aériennes, l’instauration du couvre-feu, la limitation des déplacements sur le territoire et les mesures de travail à distance prises ont eu des impacts sur le résultat au titre de l’exercice 2020 et continueront d’en avoir sur les exercices qui suivront. A cela s’ajoute l’impact sur la réalisation physique des travaux engagés dans le budget d’investissement de 2020.





La United Bank for Africa (UBA) Plc à travers sa filiale du Sénégal, s'apprête à aborder ces points avec l’intervention de leaders africains de haut niveau, dont Dr Lucile IMBOUA de l’OMS Senegal, Gorgui Sene DIALLO de PanAfricare, Mouhamadou Bamba DIOP de la DGPPE, Dr Alioune Badara LY du COUS, Olivier BEGUY de la BAD, Pr Daye KA de Fann Maladies infectieuses . Les échanges se tiendront en ligne sur https://bit.ly/UBA_EMDOsFrançais





À une époque où la COVID19 a secoué le monde entier et suscité beaucoup de questionnement, UBA Senegal EMDO offre l'opportunité à un public africain et mondial d'écouter directement nos éminents panelistes aborder les défis pour gérer la continuité de l’activité socio-économique, partager les leçons apprises, identifier les stratégies pour améliorer le mode d’organisation, la productivité de manière générale et le management des risques pour une plus grande résilience.





Ayant comme modérateur René-Laurent ALCIATOR, Directeur du bureau de représentation du Groupe UBA à Paris, les discussions porteront sur les impacts, enjeux et perspectives de la COVID19 dans les domaines de l'économie et de la finance, de la santé.





L'événement se tiendra virtuellement le jeudi 08 Juillet 2021 à 10 heures GMT.

UBA, l'une des principales institutions de services financiers d'Afrique, dont la présence panafricaine s'étend sur 20 pays africains ainsi qu’en Amérique et en Europe (États-Unis, Royaume-Uni et France,) s’intéresse aux acteurs socio-économiques et contribue pleinement au bon déroulement de leurs activités. Un département dédié EMDO (Embassies, Multilateral and Development Organizations) a donc été créé avec l'objectif principal de fournir des solutions financières sur mesure à la communauté diplomatique et de développement mais également dans le cadre de la contribution du Groupe UBA à la réalisation des objectifs de développement durable en Afrique subsaharienne.





À propos de la United Bank for Africa (UBA Plc) :





UBA Plc est une institution financière panafricaine de premier plan, offrant des services bancaires à plus de vingt-cinq millions de clients, à travers plus de 1 000 bureaux et points de contact avec la clientèle, dans 20 pays africains. Présente aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France, UBA met en relation des personnes et les entreprises à travers l'Afrique par le biais de services bancaires destinés aux clients particuliers, commerciaux et aux entreprises, de paiements transfrontaliers innovants et de transferts de fonds, de financement du commerce et de services bancaires connexes.