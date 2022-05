Ligue des Champions: Sadio Mané bat un nouveau record !

Quelle régularité au plus haut niveau pour Sadio Mané ! Auteur du 3e but de Liverpool ce mardi contre Villarreal (2-3) en demi-finale retour de la Ligue des champions, l’attaquant sénégalais a inscrit le 15e but de sa carrière en phase à élimination directe de la compétition.



D’après le statisticien Opta, ce total permet tout simplement au Sénégalais de battre le record de la légende ivoirienne Didier Drogba en tant que meilleur buteur africain de l’histoire en phase à élimination directe de la Ligue des champions.



Tous tours confondus, le champion d’Afrique en est à 24 buts marqués en LdC, encore loin des 44 buts de son aîné et même à bonne distance des 39 pions de son coéquipier Mohamed Salah et des 33 buts de Samuel Eto’o.



Qualifiés en finale, Sadio Mané et Liverpool vont connaître leur adversaire, demain mercredi, à l'issue du match Real-Madrid-Manchester City.