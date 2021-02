“On ne peut être arrêté à cause d’un message audio”, Moustapha Diakhaté

Moustapha Diakhaté estime que le simple envoi de messages audios ne suffit pas pour arrêter des personnes. Mieux, il juge qu’Assane Diouf, Cledor Sene et Guy Marius Sagna doivent être libérés le plus rapidement possible. “Leur emprisonnement est un symbole de recul démocratique”, fait savoir Moustapha Diakhaté sur le plateau de Seneweb Tv.