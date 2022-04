“Touche pas à Farba Ngom” : La riposte des amis du Député-maire contre ses détracteurs

« Désormais, quiconque s’attaque à l’honorable député Farba Ngom nous verra sur son chemin. Nous n’accepterons plus qu’il soit attaqué injustement en raison de sa classe sociale ». C’est de cette manière ferme que les amis de Farba Ngom ont répliqué à « un jeune prénommé Jalal qui s’attaque au député maire depuis un certain temps sur les réseaux sociaux ». Ces attaques font suite à la sortie de Farba Ngom en Gambie. « Depuis sa dernière sortie en Gambie pour dire qu’au Sénégal, le wolof est la langue nationale, Farba Ngom est victime d’attaques injustifiées. Nous voudrions rappeler à Jalal et à ses ouailles que le député Farba Ngom n’est même pas leur cible. Ils veulent passer par lui pour s’attaquer à tous les griots. Au Sénégal du 21ème siècle, la question de caste relève du passé. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune », a déclaré Hawa Moussa Seck, qui a fait office de porte-parole lors de la conférence de presse.





A l’en croire, « si être griot c’est passer son temps à demander de l’argent aux autres, Jalal est plus qu’un griot car il passe tout ton temps à demander et à quémander de l’argent aux responsables politiques ». Et d’ajouter : « Dans la société traditionnelle africaine, le griot jouait un rôle incontournable. Si Jalal connaissait bien le Fouta et sa culture, il n’allait pas ignorer que beaucoup de personnes ont grandi dans les maisons des griots ». Farba Ngom dit-elle, « est Pular mais il est loin d’être un raciste comme Jalal. Le Fouta a besoin d'hommes comme lui. Depuis plusieurs années, il travaille sans relâche pour servir son leader, le Président de la République Macky Sall. Si l’Alliance pour la République s’est implantée aujourd’hui au Fouta et est devenue la première force politique dans cette zone, l’honorable député Farba Ngom y est pour quelque chose ».